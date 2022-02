Italia’s Got Talent 2022, video Golden Buzzer di Lodovica al ballerino Simone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Italia’s Got Talent 2022 il Golden Buzzer di Lodovica Comello, assegnato nella puntata del 23 febbraio 2022, va al ballerino Simone Corso (video) Mercoledì 23 febbraio 2022 su Sky Uno è andata in onda la quinta puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent. Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano e Elio sono tornati alla scoperta di nuovi Talenti. In questa puntata Frank ha già assegnato il suo Golden Buzzer (clicca qui il video), mancava solo il Golden di Lodovica Comello, la conduttrice, che però ha assegnato il suo proprio nella puntata di stasera. Il ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 febbraio 2022)GotildiComello, assegnato nella puntata del 23 febbraio, va alCorso () Mercoledì 23 febbraiosu Sky Uno è andata in onda la quinta puntata delle audizioni diGot. Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano e Elio sono tornati alla scoperta di nuovii. In questa puntata Frank ha già assegnato il suo(clicca qui il), mancava solo ildiComello, la conduttrice, che però ha assegnato il suo proprio nella puntata di stasera. Il ...

Advertising

salamxpiccante : piangendo per il golden buzzer di ludovica a italia's got talent nn posso farci niente - revivalgovmez : Attualmente piangendo per il bimbo di 4 anni a Italia’s got talent che indovina tutte le canzoni di Mahmood da poch… - AnnaMancini81 : Italia’s got talent, 23 febbraio 2022, diretta, continuano le audizioni - _ghanneliuss_ : Ma c’è Anyta di TikTok a Italia’s Got Talent #igt - SilviaRovelli : RT @IGT_official: ? Il Mercoledì è più bello da quando c’è Italia’s Got Talent! ? Vi aspettiamo STASERA alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV… -