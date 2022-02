Italia’s Got Talent 2022, video Golden Buzzer di Federica Pellegrini al ballerino Davide Inserra (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Italia’s Got Talent 2022 il Golden Buzzer di Federica Pellegrini, assegnato nella puntata di ieri 22 febbraio 2022 su Tv8, va al ballerino di Break dance Davide Inserra (video) Mercoledì 16 febbraio 2022 su Sky Uno e ieri 22 febbraio su Tv8 è andata in onda la quarta puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent. Il format è sempre lo stesso ma con una giuria parzialmente rinnovata: Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano ormai veterani, ai quali si è aggiunto Elio. Nella quarta puntata di stasera Federica Pellegrini ha usato il Golden ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Gotildi, assegnato nella puntata di ieri 22 febbraiosu Tv8, va aldi Break dance) Mercoledì 16 febbraiosu Sky Uno e ieri 22 febbraio su Tv8 è andata in onda la quarta puntata delle audizioni diGot. Il format è sempre lo stesso ma con una giuria parzialmente rinnovata:, Mara Maionchi e Frank Matano ormai veterani, ai quali si è aggiunto Elio. Nella quarta puntata di staseraha usato il...

