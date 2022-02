Italia’s Got Talent 2022 stasera la quarta puntata stasera su Sky, le anticipazioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Italia’s Got Talent 2022 la quarta puntata mercoledì 23 febbraio su Sky Uno Quarto appuntamento su Sky Uno e NOW stasera mercoledì 23 febbraio con Italia’s Got Talent 2022 (e disponibile on demand). Riprende la caccia ai finalisti e dopo il golden buzzer di Federica Pellegrini della scorsa settimana (qui il video e qui l’elenco dei finalisti) come sarà scelto il finalista di oggi? A guidare il programma con le sue incursioni c’è Lodovica Comello, quest’anno dotata anche lei di Golden Buzzer, e i 4 giurati Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, e la novità Elio. Le anticipazioni di stasera 23 febbraio Ci saranno i Golden Buzzer di Frank Matano o Lodovica ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Gotlamercoledì 23 febbraio su Sky Uno Quarto appuntamento su Sky Uno e NOWmercoledì 23 febbraio conGot(e disponibile on demand). Riprende la caccia ai finalisti e dopo il golden buzzer di Federica Pellegrini della scorsa settimana (qui il video e qui l’elenco dei finalisti) come sarà scelto il finalista di oggi? A guidare il programma con le sue incursioni c’è Lodovica Comello, quest’anno dotata anche lei di Golden Buzzer, e i 4 giurati Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, e la novità Elio. Ledi23 febbraio Ci saranno i Golden Buzzer di Frank Matano o Lodovica ...

ParliamoDiNews : Italia`s Got Talent anticipazioni 23 febbraio: nuovi Golden Buzzer? #Elio #FedericaPellegrini #FrankMatano #Italia'… - UnDueTreBlog : Italia's Got Talent (#IGT12) – Quinta puntata del 23 febbraio 2022 – Conduce Lodovica Comello su Sky Uno. - alex77712114 : @ubringmehome__ eh quello di italia’s got talent - sentochemuoro : CIOE' PORCA LA PUTTANA, SONO STATA TUTTA LA SERA A GUARDARE ITALIA'S GOT TALENT E NON HANNO MESSO MEZZA CANZONE DEI… - americanograzie : Madonna Italia's got talent che programma deplorevole culla del disagio -

