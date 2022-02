Italia's Got Talent 2022: anticipazioni della quinta puntata, stasera su Sky Uno e NOW (Di mercoledì 23 febbraio 2022) stasera su Sky Uno, e in streaming su NOW, va in onda la quinta puntata di Italia's Got Talent 2022: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Italia's Got Talent 2022 è alla sua quinta puntata - in onda stasera su Sky Uno e in streaming su Now - alle 21:15, con una serata piena di colpi di scena, dove si esibiranno, ancora una volta, concorrenti ricchi di Talento. La puntata, in apertura, ci regalerà un'esibizione da 'standing ovation' di Lodovica Comello. Grande attesa inoltre per i Golden Buzzer, questa volta toccherà a Frank Matano sfruttare il suo superpotere? Martedì prossimo, alle 21:15, sarà possibile vedere la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022)su Sky Uno, e in streaming su NOW, va in onda ladi's Got: ecco alcunedi quello che vedremo.'s Gotè alla sua- in ondasu Sky Uno e in streaming su Now - alle 21:15, con una serata piena di colpi di scena, dove si esibiranno, ancora una volta, concorrenti ricchi dio. La, in apertura, ci regalerà un'esibizione da 'standing ovation' di Lodovica Comello. Grande attesa inoltre per i Golden Buzzer, questa volta toccherà a Frank Matano sfruttare il suo superpotere? Martedì prossimo, alle 21:15, sarà possibile vedere la ...

