Italiano nel Donbass: ”40mila miliziani pronti, meglio rischiare con armi che senza” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono ”giornate tese, intense”, ma ”dopo il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Luhansk” da parte del presidente russo Vladimir Putin ”sono diminuiti i bombardamenti. Sempre presenti sì, ma in maniera minore”. Anche se ”l’escalation e la tensione militare di questi giorni” ha riportato gli uomini del Donbass nell’ottica di essere pronti a combattere. ”Le due repubbliche si sono svuotate” di donne, bambini e anziani, ma ci sono ”40mila miliziani che si erano ritirati a vita civile e che ora hanno ripreso le armi. Sono pronti a combattere”. Lo racconta ad Adnkronos Vittorio Rangeloni, 30 anni e da sette nel Donetsk, ”la capitale della Repubblica popolare riconosciuta dalla Russia”. Rangeloni era andato in vacanza dai nonni a Kiev, nell’estate del 2015, e da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono ”giornate tese, intense”, ma ”dopo il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Luhansk” da parte del presidente russo Vladimir Putin ”sono diminuiti i bombardamenti. Sempre presenti sì, ma in maniera minore”. Anche se ”l’escalation e la tensione militare di questi giorni” ha riportato gli uomini delnell’ottica di esserea combattere. ”Le due repubbliche si sono svuotate” di donne, bambini e anziani, ma ci sono ”che si erano ritirati a vita civile e che ora hanno ripreso le. Sonoa combattere”. Lo racconta ad Adnkronos Vittorio Rangeloni, 30 anni e da sette nel Donetsk, ”la capitale della Repubblica popolare riconosciuta dalla Russia”. Rangeloni era andato in vacanza dai nonni a Kiev, nell’estate del 2015, e da ...

Advertising

ItalianNavy : #naveVespucci “Orgoglio italiano” dove i dettagli fanno la differenza, dove la tradizione e l'innovazione si fondon… - ricpuglisi : Nell'analisi del PNRR italiano da parte della Commissione UE si scrive esplicitamente che la riforma fiscale 'non è… - Coninews : Leonardo Donaggio e Simone Deromedis riscrivono la storia del loro sport: il loro quinto posto, rispettivamente nel… - L_anima_Vola : RT @comein1specchio: Il mondo può andare in pezzi ma l’italiano medio, interessato solo ed esclusivamente a pararsi il didietro e a salvagu… - Ludovica2019 : RT @comein1specchio: Il mondo può andare in pezzi ma l’italiano medio, interessato solo ed esclusivamente a pararsi il didietro e a salvagu… -