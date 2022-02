Italia-Svezia oggi, Finale Algarve Cup 2022 calcio femminile: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 23 febbraio 2022) oggi, mercoledì 23 febbraio, si gioca Italia-Svezia, match valido per la Finale della Algarve Cup 2022. Le azzurre provano a portare a termine il percorso che nel 2020 fu interrotto solo dall’insorgere della pandemia da covid-19 che non permise di giocare il match decisivo per l’assegnazione del trofeo. Il percorso dell’Italia verso l’atto Finale del prestigioso torneo ha visto prima la vittoria per 1-0 sulla Danimarca, frutto di un capolavoro di Barbara Bonansea, e poi il durissimo incontro con la Norvegia, portato a casa dalle nostre per 2-1, dopo essere passate in vantaggio e aver rischiato la rimonta. Più agevole il cammino delle svedesi, vicecampionesse olimpiche, che hanno prima vinto a tavolino contro la Danimarca, ritiratasi dal torneo per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022), mercoledì 23 febbraio, si gioca, match valido per ladellaCup. Le azzurre provano a portare a termine il percorso che nel 2020 fu interrotto solo dall’insorgere della pandemia da covid-19 che non permise di giocare il match decisivo per l’assegnazione del trofeo. Il percorso dell’verso l’attodel prestigioso torneo ha visto prima la vittoria per 1-0 sulla Danimarca, frutto di un capolavoro di Barbara Bonansea, e poi il durissimo incontro con la Norvegia, portato a casa dalle nostre per 2-1, dopo essere passate in vantaggio e aver rischiato la rimonta. Più agevole il cammino delle svedesi, vicecampionesse olimpiche, che hanno prima vinto a tavolino contro la Danimarca, ritiratasi dal torneo per ...

Advertising

lellinara : RT @Lorenzo62752880: Ora in Inghilterra, Spagna, Irlanda, Portogallo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Slovenia, Israele, Svizzera... : non c'è… - drubald : RT @Lorenzo62752880: Ora in Inghilterra, Spagna, Irlanda, Portogallo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Slovenia, Israele, Svizzera... : non c'è… - infoitsport : Algarve Cup 2022, la finale sarà Svezia-Italia - infoitsport : Calcio femminile, Algarve Cup: domani la finale Italia-Svezia - Silviabisibisi : @GiovanniToti @ilmessaggeroit Ma voi dove vivete? In che bolla? Spagna Svezia Svizzera Croazia e molti altri non ha… -