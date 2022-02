Italia, misoginia in piazza: in tutto lo Stivale solo 148 statue sono dedicate a figure femminili (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ci sono voluti dieci anni per regalare alla memoria collettiva il ricordo indelebile, su una targa, di Oriana Fallaci. Fiorentina doc, giornalista, scrittrice, capace di dividere facendo conoscere il suo pensiero: a lei è stato intitolato il giardino fiorentino della Fortezza da Basso e la fermata della tramvia, lì vicino. Diciamocelo chiaramente: poteva essere fatto molto di più dalla sua città natale che aveva sempre nel cuore anche sui fronti di guerra e a New York. Ma almeno una targa col suo nome c’è. Ce la fece il sindaco di Firenze Dario Nardella nel 2016 a dieci anni dalla sua scomparsa. Tanto tempo dall’addio della grande fiorentina dalla casa di cura Santa Chiara, a pochi passi dalla Fortezza, era trascorso per furiose polemiche e silenzi altrettanto rumorosi alimentati da chi nel centrosinistra fiorentino non voleva celebrare il ricordo. Alla fine Palazzo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Civoluti dieci anni per regalare alla memoria collettiva il ricordo indelebile, su una targa, di Oriana Fallaci. Fiorentina doc, giornalista, scrittrice, capace di dividere facendo conoscere il suo pensiero: a lei è stato intitolato il giardino fiorentino della Fortezza da Basso e la fermata della tramvia, lì vicino. Diciamocelo chiaramente: poteva essere fatto molto di più dalla sua città natale che aveva sempre nel cuore anche sui fronti di guerra e a New York. Ma almeno una targa col suo nome c’è. Ce la fece il sindaco di Firenze Dario Nardella nel 2016 a dieci anni dalla sua scomparsa. Tanto tempo dall’addio della grande fiorentina dalla casa di cura Santa Chiara, a pochi passi dalla Fortezza, era trascorso per furiose polemiche e silenzi altrettanto rumorosi alimentati da chi nel centrosinistra fiorentino non voleva celebrare il ricordo. Alla fine Palazzo ...

