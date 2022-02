Irpef 2022, novità in busta paga dopo l’addio al bonus Renzi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Abolito il bonus Renzi, il governo introduce importanti novità per abbattere il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. Vediamo quali sono Da gennaio 2022 addio al bonus Renzi. Forse non è un vero e proprio addio; anzi, c’è chi lo chiama “bonus Renzi rafforzato”, fatto sta che al posto dei famigerati 80 euro al mese, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Abolito il, il governo introduce importantiper abbattere il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. Vediamo quali sono Da gennaioaddio al. Forse non è un vero e proprio addio; anzi, c’è chi lo chiama “rafforzato”, fatto sta che al posto dei famigerati 80 euro al mese, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

repubblica : Busta paga 2022: che cosa cambia con assegno unico e la nuova Irpef - fisco24_info : Sostituti Irpef, due step per applicare l'aliquota - infoiteconomia : Irpef 2022, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: la nuova Circolare - AttilioSacco : Palermo capitale delle tasse, l'Irpef più cara d'Italia si paga qui - CosenzaChannel : Tra riforma dell’Irpef, e dei relativi scaglioni, e l’assegno unico per i figli, sono in arrivo diverse novità in b… -