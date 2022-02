Inter, per il mercato estivo focus sul reparto difensivo: occhio a Christensen in scadenza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo un momento non particolarmente redditizio in campionato, tanto che se lo scudetto nei primi mesi sembrava destinato a restare a Milano sponda nerazzurra, ora niente è detto. I problemi della rosa stanno spingendo la dirigenza nerazzurra a concentrarsi sulla difesa per quanto concerne le prossime sessioni di calciomercato, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo un momento non particolarmente redditizio in campionato, tanto che se lo scudetto nei primi mesi sembrava destinato a restare a Milano sponda nerazzurra, ora niente è detto. I problemi della rosa stanno spingendo la dirigenza nerazzurra a concentrarsi sulla difesa per quanto concerne le prossime sessioni di calcio, L'articolo

Advertising

GoalItalia : Conte si gode Kulusevski e rivanga il passato: 'Paratici non lo prese per rinforzare la Juve, ma per danneggiare me… - Inter : ?? | CHAMPIONS ?? Grinta ?? Cuore ?? Testa ??? Ci sono momenti in cui devi dare tutto quello che hai. ?? Siamo pronti p… - Inter : ?? | COMUNICATO Rinnovo triennale fino al 30 giugno 2025 per il management dell'area sportiva ?? - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Inter, gli striscioni della #CurvaNord per #Handanovic, #Lautaro e la squadra ad Appiano - joker_vinc8 : Mi dissocio dallo striscione della #CurvaNord d'incoraggiamento verso #Handanovic. Se si spacca il ginocchio domani… -