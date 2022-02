Inter, due obiettivi per blindare la difesa: le ultime (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inter, difesa da blindare: sogno Christensen in scadenza con il Chelsea, obiettivo Senesi del Feyenoord. Gli scenari L’Inter sta valutando diversi profili per la difesa. Rinforzare il reparto arretrato è la priorità del mercato e Marotta avrebbe messe nel mirino due nomi. Chirstensen del Chelsea e Senesi del Feyenoord, oltre ad HInterregger dell’Eintracht Francoforte e Luiz Felipe della Lazio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022)da: sogno Christensen in scadenza con il Chelsea, obiettivo Senesi del Feyenoord. Gli scenari L’sta valutando diversi profili per la. Rinforzare il reparto arretrato è la priorità del mercato e Marotta avrebbe messe nel mirino due nomi. Chirstensen del Chelsea e Senesi del Feyenoord, oltre ad Hregger dell’Eintracht Francoforte e Luiz Felipe della Lazio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Brozovic-#Inter: atteso annuncio, ora se n’è fatta una ragione anche chi aveva forti dubbi due o tre mesi fa. E ch… - FBiasin : “#Inter, #Bastoni: la Corte Sportiva d’Appello respinge il ricorso, niente #InterSassuolo”. Ricordiamo che il dif… - murieIismo : RT @AndreaInterNews: Le sconfitte contro Liverpool e Sassuolo? Ci hanno segnato. Due gol a testa, per la precisione. Ma d'ora in poi sarann… - AndreaInterNews : Le sconfitte contro Liverpool e Sassuolo? Ci hanno segnato. Due gol a testa, per la precisione. Ma d'ora in poi sar… - CalcioNews24 : Due obiettivi per la difesa dell'#Inter ?? -