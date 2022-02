Inter, buone notizie dall’infermeria: Correa si avvicina al rientro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Joaquim Correa si avvicina al rientro Un infortunio in Coppia Italia a gennaio lo ha fermato nel momento in cui stava tornando a pieno regine e ora Joaquim Correa si avvicina ad un nuovo rientro in campo. Una buona notizia per Inzaghi e per l’Inter in vista dello sprint finale di stagione. “Chissà che non possa essere lui una delle vitamine della ripartenza. Simone ci spera, anche perché serve uno scossone in attacco per riprendere la strada verso lo scudetto” scrive oggi la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) JoaquimsialUn infortunio in Coppia Italia a gennaio lo ha fermato nel momento in cui stava tornando a pieno regine e ora Joaquimsiad un nuovoin campo. Una buona notizia per Inzaghi e per l’in vista dello sprint finale di stagione. “Chissà che non possa essere lui una delle vitamine della ripartenza. Simone ci spera, anche perché serve uno scossone in attacco per riprendere la strada verso lo scudetto” scrive oggi la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene damagazine.

