Inflazione | stangata da oltre 1400 per gli acquisti di una famiglia media | aumenti per cibo | acqua e trasporti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'infalzione di gennaio ha toccato un record che non si registrava da 26 anni e le previsioni non sono certo rosee. Ci si aspetta un aumento ancor più marcato, trainato dai costi elevatissimi per l'...

Advertising

newsfinanza : Inflazione al 4,8%, cosa cambia per la spesa delle famiglie: la stangata vale 38,5 miliardi - infoiteconomia : Stangata di 1.500 euro a famiglia: è l’effetto dell’inflazione al 4,8% - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Stangata di 1.500 euro a famiglia: è l’effetto dell’inflazione al 4,8% - ilmessaggeroit : Stangata di 1.500 euro a famiglia: è l’effetto dell’inflazione al 4,8% - ChiarettaV83 : RT @IlPrimatoN: Istat: inflazione record a +4,8%, ai massimi dal 1996. A far correre i prezzi ancora i rincari energetici -

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione stangata

L'accelerazione dell'a gennaio certificata dall'Istat si tradurrà in unaper le famiglie. Lo denunciano le associazioni dei consumatori che calcolano l'aumento dei costi e ...L'acquisita per il 2022 è già al 3,4%, ma è difficile che l'indice possa restare a ... con le associazioni dei consumatori che calcolano unaper le famiglie fino a quasi 1.800 euro ...L’accelerazione dell’inflazione a gennaio certificata dall’Istat si tradurrà in una stangata per le famiglie. Lo denunciano le associazioni dei consumatori che calcolano l’aumento dei costi e chiedono ...Il caro benzina ed energia con il boom dei costi di trasporto spaventa il 43% delle aziende con il caro prezzi che minaccia le catene di approvvigionamento considerato che la benzina ha sfondato i 2 e ...