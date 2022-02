IndyCar, un nuovo anno scatta da St. Petersburg. Palou cerca il bis, Grosjean atteso al debutto con Andretti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dai muretti di St. Petersburg inizia una nuova stagione per quanto riguarda l’IndyCar Series. Sono tantissime le novità, in particolare per quanto riguarda i team che dall’epilogo della scorsa stagione hanno avuto degli importanti cambiamenti. Lo spettacolo è assicurato dopo le emozioni vissute lo scorso anno in quella che potremmo definire come uno dei campionati più belli dell’era moderna. Tra le news spicca anche un piccolissimo cambio nel calendario con il ritorno del doubleheader in Iowa, short-track che torna dopo l’assenza del 2021. Si dovrebbe riproporre anche la competizione cittadina di Toronto che nel 2020 e nel 2021 è stata annullata in seguito all’emergenza sanitaria ed ai problemi al confine tra Canada ed USA. Cade, invece, la ‘tradizione’ della doppia prova a Belle Isle, tracciato che nel 2023 sparirà a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dai muretti di St.inizia una nuova stagione per quanto riguarda l’Series. Sono tantissime le novità, in particolare per quanto riguarda i team che dall’epilogo della scorsa stagione havuto degli importanti cambiamenti. Lo spettacolo è assicurato dopo le emozioni vissute lo scorsoin quella che potremmo definire come uno dei campionati più belli dell’era moderna. Tra le news spicca anche un piccolissimo cambio nel calendario con il ritorno del doubleheader in Iowa, short-track che torna dopo l’assenza del 2021. Si dovrebbe riproporre anche la competizione cittadina di Toronto che nel 2020 e nel 2021 è stata annullata in seguito all’emergenza sanitaria ed ai problemi al confine tra Canada ed USA. Cade, invece, la ‘tradizione’ della doppia prova a Belle Isle, tracciato che nel 2023 sparirà a ...

