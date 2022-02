Incidenti sul lavoro, operaio colpito da tubo a Bergamo: è gravissimo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta Un operaio versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa da un tubo di una betoniera a Bergamo. L'incidente è avvenuto in un cantiere stradale al Rondò delle Valli. L'uomo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) commenta Unversa in gravi condizioni dopo essere statoalla testa da undi una betoniera a. L'incidente è avvenuto in un cantiere stradale al Rondò delle Valli. L'uomo, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Incidenti sul lavoro, operaio colpito da tubo a Bergamo: è gravissimo #bergamo - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, morto pescatore 57enne in Calabria: è rimasto incastrato nei cavi di un macchinario - Lory82127073 : RT @FitCisl: .@salvopellecchia : Non si può parlare di sicurezza e di morti sul lavoro solo in caso di incidenti o alle date dedicate, 28 a… - dprevenzione : Incidenti sul lavoro, muore operaio 55enne: è rimasto schiacciato tra un suv e un camion - f_girasole : RT @MediasetTgcom24: Incidenti sul lavoro, operaio colpito da tubo a Bergamo: è gravissimo #bergamo -