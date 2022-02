In Ucraina stato di emergenza | Kiev conferma di voler entrare nella NATO I separatisti chiedono aiuto a Mosca

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Altissima la tensione nell’Est Europa, con l’che dichiara lod’a partire dalla mezzanotte del 24 febbraio. Il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito la volontà del Paese di aderire alla, condizione ritenuta inaccettabile da Vladimir Putin ben prima che la crisi degenerasse. Dall’amministrazione Biden continuano a filtrare indiscrezioni sull’ormai prossima invasione della Russia verso l’, nonostante le previsioni si siano dimostrate errate in passato. Per gli Stati Uniti, Putin avrebbe quasi spoil 100% delle truppe in posizione di attacco, eventualità che sembra sempre più concreta., dichiarato lodi. Zelensky: “Aderire all’Ue e alla“ La ...