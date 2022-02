In Napoli viaggia con “Diego”, presentato il nuovo pullman degli azzurri (FOTO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli ha deciso di cambiare il design del pullman che accompagnerà i giocatori guidati dai Luciano Spalletti nei vari spostamenti di questo fine di stagione. Il design del nuovo pullman salta subito all’occhio, visto che sulla skin del mezzo sono state apposte tre immagini raffiguranti Diego Armando Maradona. Le FOTO sono state rese note dal profilo social della società azzurra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha deciso di cambiare il design delche accompagnerà i giocatori guidati dai Luciano Spalletti nei vari spostamenti di questo fine di stagione. Il design delsalta subito all’occhio, visto che sulla skin del mezzo sono state apposte tre immagini raffigurantiArmando Maradona. Lesono state rese note dal profilo social della società azzurra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** In ##Napoli viaggia con 'Diego', presentato il nuovo #Pullman degli azzurri (FOTO) ** - ilbanale : @Andrea_82b15 @madforit_asr Perché se a giovarne sono, in un modo o nell’altro, il 90% dei tifosi dove è il problem… - Phil09068332 : @EpicFisher @ItaloTreno Scusi ma no potrebbe fare due carnet smart worker? Napoli -roma (carnet10 a 99euro) + roma-… - ConsFsequi : Ottimo mister Mazzarri . Il Cagliari viaggia in media salvezza piena . Il Napoli ? Stanco . Ma questo punto che ha… - CrisciGloria : RT @massimo4951: Ho fatto un sogno......... ?? 'Che leggevi il mio appello e chiedevi di adottarmi' questo bellissimo cucciolo ha già subit… -