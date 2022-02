In Lombardia 5.534 nuovi positivi al Covid e 18 decessi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A fronte di 72.816 tamponi effettuati sono 5.534 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un indice di positività del 7,5% in linea con quello di ieri che era ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A fronte di 72.816 tamponi effettuati sono 5.534 icasi di persone positive alinnelle ultime 24 ore, per un indice dità del 7,5% in linea con quello di ieri che era ...

Advertising

infomobilitaMi : RT @RegLombardia: ?? Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-7) e nei reparti (-71). A fronte di 72.816 tamponi effettuat… - AnsaLombardia : In Lombardia 5.534 nuovi positivi al Covid e 18 decessi. Calano ancora i ricoveri negli ospedali, tasso positività… - lucarango88 : @RegLombardia ??#Lombardia #Covid_19 #23febbraio Casi +5.534 (2.313.594 +0,24%) Deceduti +18 (38.423 +0,05%) Guarit… - webecodibergamo : Covid, in Lombardia 5.534 nuovi positivi e 18 vittime. A Bergamo 392 casi - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: ?? Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-7) e nei reparti (-71). A fronte di 72.816 tamponi effettuat… -