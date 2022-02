In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Febbraio: Crisi Ucraina – Mosca addio: Draghi agli ordini di Biden (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ucraina Draghi non va più a Mosca e Lavrov sbeffeggia Di Maio Ordine Nato, pure Francia e Germania si riallineano Di Salvatore Cannavò Cercansi monetine Di Marco Travaglio Undici anni fa, quando la Camera si coprì di ridicolo trascinando i magistrati di Milano alla Consulta per non aver creduto alla balla di B. su Ruby nipote di Mubarak, la grande stampa dedicò a quello sconcio paginate piene di sdegno e di parole come “vergogna”, “scandalo”, “impunità”. Ieri invece, dopo che il Senato ha Sul campo Gli Usa a Kiev: “Mosca invade tra 48 ore” L’allerta – Riservisti mobilitati Di Giampiero Gramaglia Covid-19 Freedom day l’1 aprile. “L’emergenza è finita” L’annuncio – “Stop a ffp2 a scuola e quarantene, via i colori” Di Ste.Ca. Caso Open “Lo scudo pure ai mafiosi”: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022)non va più ae Lavrov sbeffeggia Di Maio Ordine Nato, pure Francia e Germania si riallineano Di Salvatore Cannavò Cercansi monetine Di Marco Travo Undici anni fa, quando la Camera si coprì di ridicolo trascinando i magistrati di Milano alla Consulta per non aver creduto alla balla di B. su Ruby nipote di Mubarak, la grande stampa dedicò a quello sconcio paginate piene di sdegno e di parole come “vergogna”, “scandalo”, “impunità”. Ieri invece, dopo che il Senato ha Sul campo Gli Usa a Kiev: “invade tra 48 ore” L’allerta – Riservisti mobilitati Di Giampiero Grama Covid-19 Freedom day l’1 aprile. “L’emergenza è finita” L’annuncio – “Stop a ffp2 a scuola e quarantene, via i colori” Di Ste.Ca. Caso Open “Lo scudo pure ai mafiosi”: ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Febbraio: Pd e destre anti-pm, M5s e Leu pro. Assalto alle toghe il leader i… - fattoquotidiano : Carlo Calenda con il suo veto al Movimento “non è certo un problema”, giurano i Cinque Stelle. Ma l’Enrico Letta ch… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - settimiobro : RT @claudiocerasa: Fare politica non è reato. Il gran discorso di Matteo Renzi sulla separazione dei poteri in Italia e sul potere giudizia… - AMarco1987 : RT @claudiocerasa: Fare politica non è reato. Il gran discorso di Matteo Renzi sulla separazione dei poteri in Italia e sul potere giudizia… -