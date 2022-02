In bilico tra diario e saggio, peregrinazioni filosofiche alla ricerca di sé (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Questo libro è un diario, perché un saggio non può offrire un rendiconto credibile di ciò che penso», così Francesco D’Isa in apertura di L’assurda evidenza (Tlon, pp. 88, euro 13). A prima vista, però, il libro del filosofo e artista visivo fiorentino ha più le sembianze di un saggio che di un diario: mancano le date, poche le digressioni, il linguaggio è preciso, l’incedere rigoroso… Perché, allora, quell’incipit? D’Isa si sta forse prendendo gioco di noi? Oppure già dalle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Questo libro è un, perché unnon può offrire un rendiconto credibile di ciò che penso», così Francesco D’Isa in apertura di L’assurda evidenza (Tlon, pp. 88, euro 13). A prima vista, però, il libro del filosofo e artista visivo fiorentino ha più le sembianze di unche di un: mancano le date, poche le digressioni, il linguaggio è preciso, l’incedere rigoroso… Perché, allora, quell’incipit? D’Isa si sta forse prendendo gioco di noi? Oppure già dalle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

