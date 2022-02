Illegittimo il silenzio del ministero sull’istanza di riconoscimento di un titolo. Va nominato commissario ad acta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono sempre di più i provvedimenti della giustizia amministrativi consistenti nel definire l’illegittimità del silenzio posto in essere dal ministero avverso istanze prodotte dai lavoratori della scuola. In caso di accertata illegittimità, i giudici ordinano la nomina di commissari ad acta per gli adempimenti del caso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono sempre di più i provvedimenti della giustizia amministrativi consistenti nel definire l’illegittimità delposto in essere dalavverso istanze prodotte dai lavoratori della scuola. In caso di accertata illegittimità, i giudici ordinano la nomina di commissari adper gli adempimenti del caso. L'articolo .

