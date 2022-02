Ilary Blasi: verso il cast della sua nuova Isola altri due nomi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilary Blasi, dopo aver smentito la crisi con Francesco Totti, è tornata al lavoro per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che tornerà su Canale 5 fra un mese. Se ieri Lory Del Santo e Guendalina Tavassi hanno confermato il loro ritorno in Honduras spiegandone le motivazioni, oggi online sono spuntati altri due nomi. Il primo è quello di Ilaria Galassi, ex “privilegiata” di Non è la Rai che è stata ad un passo dalla firma anche lo scorso anno. A settembre, nel pieno boom dello scandalo su Gianni Boncompagni, la Galassi ha confermato la disparità di trattamento fra lei ed altre ragazze dello show, smentendo però qualsiasi compromesso. “Se è vero che alcune ragazze ricevevano un compenso più alto? Sì, io ero tra quelle. Eravamo un gruppetto di dieci, venti ragazze che avevano un ... Leggi su biccy (Di mercoledì 23 febbraio 2022), dopo aver smentito la crisi con Francesco Totti, è tornata al lavoro per laedizione de L’dei Famosi che tornerà su Canale 5 fra un mese. Se ieri Lory Del Santo e Guendalina Tavassi hanno confermato il loro ritorno in Honduras spiegandone le motivazioni, oggi online sono spuntatidue. Il primo è quello di Ilaria Galassi, ex “privilegiata” di Non è la Rai che è stata ad un passo dalla firma anche lo scorso anno. A settembre, nel pieno boom dello scandalo su Gianni Boncompagni, la Galassi ha confermato la disparità di trattamento fra lei ed altre ragazze dello show, smentendo però qualsiasi compromesso. “Se è vero che alcune ragazze ricevevano un compenso più alto? Sì, io ero tra quelle. Eravamo un gruppetto di dieci, venti ragazze che avevano un ...

