Ilary Blasi ribalta tutto e fa esplodere il gossip su Totti: “Devo dire che dopo 19 anni…” – VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La notizia della loro presunta separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha gettato nello sconforto i fan. Ora a mettere le cose in chiaro su Totti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La notizia della loro presunta separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha gettato nello sconforto i fan. Ora a mettere le cose in chiaro su… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - camila_healing : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… - infoitcultura : Totti e Ilary Blasi, parla l’ex marito della presunta nuova fiamma dello sportivo -