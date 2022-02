Ilary Blasi e l'attore impegnato: gliel'ha presentato la sorella Melory (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Divertente l'inizio del GF Vip con il conduttore che stigmatizza il bacio saffico tra Soleil Sorge e Delia Duran ( e le definisce due evidenziatori ) perché anche i bambini guardano. Poi Alfonso Signorini lo manda in onda a inizio programma quando i bambini lo guardano. Riprende in effetti il giudizio di numerosi concorrenti. Secondo Nathalie Caldonazzo,infatti, molti telespettatori potrebbero essere rimasti colpiti da tali scene che avrebbero urtato la sensibilità: “Tu devi anche calcolare determinate cose. Non è che tutti possono capire e a tutti può piacere questa cosa, questo lo devi mettere in conto. Perché poi questo GF Vip magari è visto anche nel paesino fatto di famiglie tradizionali con figli e tutto”. Terremoto in Casa Totti. Si dice che Francesco Totti non abbia gradito il bacio tra la moglie Ilary Blasi e Michelle Hunziker ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Divertente l'inizio del GF Vip con il conduttore che stigmatizza il bacio saffico tra Soleil Sorge e Delia Duran ( e le definisce due evidenziatori ) perché anche i bambini guardano. Poi Alfonso Signorini lo manda in onda a inizio programma quando i bambini lo guardano. Riprende in effetti il giudizio di numerosi concorrenti. Secondo Nathalie Caldonazzo,infatti, molti telespettatori potrebbero essere rimasti colpiti da tali scene che avrebbero urtato la sensibilità: “Tu devi anche calcolare determinate cose. Non è che tutti possono capire e a tutti può piacere questa cosa, questo lo devi mettere in conto. Perché poi questo GF Vip magari è visto anche nel paesino fatto di famiglie tradizionali con figli e tutto”. Terremoto in Casa Totti. Si dice che Francesco Totti non abbia gradito il bacio tra la mogliee Michelle Hunziker ...

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - FQMagazineit : “La smentita di Totti è debole. Non dice che ama ancora Ilary Blasi, probabile crisi vera”: le parole di Brindani,… - ArmandaGelsomin : RT @fanpage: #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la crisi con Il… -