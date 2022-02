Il Real Madrid fa spesa in Serie A: c’è la volontà del giocatore! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una delle prime scelte nella lista dei desideri di Carlo Ancelotti risponde al nome di Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, stando a quanto riporta Nicolò Schira, non avrebbe ancora risolto i nodi legati al prolungamento di contratto coi partenopei. Fabian Ruiz Real AncelottiDunque, lo spagnolo potrebbe decidere di ritornare in patria già nella prossima finestra di mercato. D’altronde, il desiderio del giocatore sembra quello voler di ritornare in Spagna. Lo farebbe in un contesto pretenzioso, come quello di Madrid, affiancato da calciatori di caratura mondiale. Potrebbe rappresentare, dunque, per Fabian, un’opportunità davvero unica per crescere e confrontarsi coi migliori rappresentanti del ruolo. POTREBBE INTERESSARTI: Gasperini infuriato contro il VAR: l’ha detto in diretta! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una delle prime scelte nella lista dei desideri di Carlo Ancelotti risponde al nome di Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, stando a quanto riporta Nicolò Schira, non avrebbe ancora risolto i nodi legati al prolungamento di contratto coi partenopei. Fabian RuizAncelottiDunque, lo spagnolo potrebbe decidere di ritornare in patria già nella prossima finestra di mercato. D’altronde, il desiderio del giocatore sembra quello voler di ritornare in Spagna. Lo farebbe in un contesto pretenzioso, come quello di, affiancato da calciatori di caratura mondiale. Potrebbe rappresentare, dunque, per Fabian, un’opportunità davvero unica per crescere e confrontarsi coi migliori rappresentanti del ruolo. POTREBBE INTERESSARTI: Gasperini infuriato contro il VAR: l’ha detto in diretta!

