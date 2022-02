Il ragazzo di Battipaglia morto in un college Usa, la famiglia: “Si è suicidato per punizioni primitive” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si sarebbe suicidato nel college Usa per le punizioni e l’isolamento subìti. La famiglia di Claudio Mandia, il giovane di Battipaglia morto negli Stati Uniti, conferma che la morte del ragazzo sarebbe avvenuto per suicidio. Proprio alla vigilia del suo diciottesimo compleanno. Lo comunica una nota diffusa dall’avvocato americano che si trova a New York. Un gesto che potrebbe essere – secondo l’ipotesi ventilata nel comunicato – conseguenza della punizione che gli sarebbe stata inflitta con un isolamento di tre giorni. Punizione per aver copiato un compito importante, propedeutico al conseguimento del diploma finale. E quindi all’accesso all’Università. Usa, suicidato per le punizioni il ragazzo di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si sarebbenelUsa per lee l’isolamento subìti. Ladi Claudio Mandia, il giovane dinegli Stati Uniti, conferma che la morte delsarebbe avvenuto per suicidio. Proprio alla vigilia del suo diciottesimo compleanno. Lo comunica una nota diffusa dall’avvocato americano che si trova a New York. Un gesto che potrebbe essere – secondo l’ipotesi ventilata nel comunicato – conseguenza della punizione che gli sarebbe stata inflitta con un isolamento di tre giorni. Punizione per aver copiato un compito importante, propedeutico al conseguimento del diploma finale. E quindi all’accesso all’Università. Usa,per leildi ...

IltuttologoLS : RT @SecolodItalia1: Il ragazzo di Battipaglia morto in un college Usa, la famiglia: “Si è suicidato per punizioni primitive” - SecolodItalia1 : Il ragazzo di Battipaglia morto in un college Usa, la famiglia: “Si è suicidato per punizioni primitive”… - Monicanpl : La notizia di questo ragazzo di Battipaglia morto a New York è ormai nota. La cosa che mi sta colpendo di più, in q… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzo morto nel college a New York, l'ombra dei maltrattamenti. Le accuse della famiglia. Il dolore di un'intera comuni… - kastalrogo : dispiace per il ragazzo di Battipaglia, ma se si va nei colleges, non si può fare i 'campani'.. #tg3 -