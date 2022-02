Il punto non è difendere Renzi ma il Parlamento dalle esondazioni dei pm. Parla Ceccanti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "È il momento di difendere il Parlamento e l’articolo 68 della Costituzione”: a lanciare questo appello, poche ore prima che il Senato decidesse di votare a favore del conflitto di attribuzione chiesto da Matteo Renzi contro la procura di Firenze per l’indagine sulla fondazione Open era stato Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato del Partito democratico. Proprio il Pd, dopo essersi astenuto in giunta lo scorso dicembre, ha deciso di esprimersi in aula a favore della relazione della senatrice Fiammetta Modena che solleva il conflitto di attribuzione. “Io mi sono limitato a leggere il documento e francamente la relazione mi sembra solida, sia per la questione specifica sia in chiave sistematica”, dichiara Ceccanti al Foglio. “Sulla questione specifica qui si tratta di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "È il momento diile l’articolo 68 della Costituzione”: a lanciare questo appello, poche ore prima che il Senato decidesse di votare a favore del conflitto di attribuzione chiesto da Matteocontro la procura di Firenze per l’indagine sulla fondazione Open era stato Stefano, costituzionalista e deputato del Partito democratico. Proprio il Pd, dopo essersi astenuto in giunta lo scorso dicembre, ha deciso di esprimersi in aula a favore della relazione della senatrice Fiammetta Modena che solleva il conflitto di attribuzione. “Io mi sono limitato a leggere il documento e francamente la relazione mi sembra solida, sia per la questione specifica sia in chiave sistematica”, dichiaraal Foglio. “Sulla questione specifica qui si tratta di ...

Advertising

lucianonobili : Carlo a chi interessano le poltrone è facilmente dimostrato dai fatti: le hai prese tutte tu Ma non è questo il pun… - LiaQuartapelle : La decisione di Putin di riconoscere le repubbliche di Donetsk e Lugansk è irricevibile e segna un punto di non rit… - marcodimaio : Il riconoscimento unilaterale della indipendenza del Donbass da parte della Russia, può rappresentare un punto di n… - News24_it : Il punto non è difendere Renzi ma il Parlamento dalle esondazioni dei pm. Parla Ceccanti - Il Foglio - SimoSaletti : @paolaparoletta @isazucca Ma ad un certo punto buoni e cattivi incontrano la fatica di continuare a condurre una vi… -

Ultime Notizie dalla rete : punto non Il barachin "Ho scoperto un mondo di cibi e aromi che non conoscevo", "non avevo mai visto le olive"? Le ... Il "barachin", quieto punto d'incrocio di esistenze, sta prima , nella preistoria della fabbrica. E oggi ...

Pandemia: un passo avanti e un gradino indietro Da questo punto di vista le preoccupazioni sui diritti civili espresse a proposito della pandemia non sono sbagliate, ma in ritardo. Siamo tutti schedatissimi e schedabili anche senza vaccini. Anche ...

Ucraina-Russia: la guerra non è ancora inevitabile, ma il punto di non ritorno sembra sempre più vicino Valigia Blu Quasi un milione di euro di multe non riscosse: il Comune vuole lasciare Equitalia e passare a un gestore privato ROVIGO - Quasi un milione di euro. A tanto ammonta la cifra delle sanzioni stradali non riscosse dal Comune di Rovigo al 31 dicembre scorso. Il dato complessivo che, per la precisione è ...

Cenere vulcanica, Regione pianifica raccolta fino al 2024 La Protezione civile ha pubblicato il capitolato per tre lotti dell'area etnea. Si punta a un accordo quadro per 730 giorni. Intanto Comuni continuano a fare i conti con la burocrazia e i costi elevat ...

"Ho scoperto un mondo di cibi e aromi checonoscevo", "avevo mai visto le olive"? Le ... Il "barachin", quietod'incrocio di esistenze, sta prima , nella preistoria della fabbrica. E oggi ...Da questodi vista le preoccupazioni sui diritti civili espresse a proposito della pandemiasono sbagliate, ma in ritardo. Siamo tutti schedatissimi e schedabili anche senza vaccini. Anche ...ROVIGO - Quasi un milione di euro. A tanto ammonta la cifra delle sanzioni stradali non riscosse dal Comune di Rovigo al 31 dicembre scorso. Il dato complessivo che, per la precisione è ...La Protezione civile ha pubblicato il capitolato per tre lotti dell'area etnea. Si punta a un accordo quadro per 730 giorni. Intanto Comuni continuano a fare i conti con la burocrazia e i costi elevat ...