Il presidente della Lombardia | Fontana | ospite a sorpresa a Ceriano Laghetto

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color IlRegione, Attilio, è statoieri sera a. L’occasione era la festa per il 25esimo di fondazionesezioneLega di, una delle più longeve in Brianza e nelle Groane. La cena per la ricorrenza si è svolta all’internoGriglieria Raffaele died è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.