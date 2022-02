Il premaman sexy di Rihanna | tra pancione nudo e body positivity

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quella diè una gravidanza vissuta all’insegna dellae della voglia di provocare, e i suoi outfitsono fuori dagli schemi. Incinta del suo primo figlio da A$AP Rocky, il parto è previsto in primavera, la pop star non ha nessuna voglia di nascondere ine le forme da futura mamma. Per questo sceglie capi audaci e seducenti che, nella quasi totalità dei casi, lasciano scoperto il ventre. La storia con Asap Rockye A$AP Rockye A$AP Rocky hanno confermato la loro relazione a maggio dell’anno scorso, ma erano già due anni che il gossip li voleva insieme. Erano amici già da molto tempo, e un certo punto è scoccata la scintilla. “E’ la donna della mia vita”, aveva detto il rapper. Il desiderio di maternità di ...

Ultime Notizie dalla rete : premaman sexy

Vogue Italia

... BadGalRiri in arte Rihanna e all'anagrafe Robyn Rihanna Fenty, è la regina dello stile pop e... Il lookdi Rihanna. Leggi anche › Rihanna, altre foto della gravidanza: bellissima ...... primo figlio per la cantante e Asap Rocky Ripensare il lookè un'impresa nella quale ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Semprela scelta di uno scintillante e ...I migliori look premaman delle influencer e celebrity, nonché i nostri consigli su come vestirsi in gravidanza ...Di fatto i primi look della pop star hanno già segnato la storia della moda premaman. E siamo solo all’inizio. Sfoglia la gallery con i più bei look premaman di Rihanna.