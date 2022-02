Il potere narcotizzante del dondolio | La scienza ci spiega perché le vibrazioni ci fanno addormentare

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per far addirmentare un neonato bisogna cullarlo. Ma anche gli adulti, sottoposti alcostante, possono cedere facilmente al sonno. Come mai? Eccoil dolceci fa(Pixabay) – curiosauro.itilci fa? Tutte lecostanti, come quelle dei viaggi in auto o in treno, di un, di un’amaca o di una culla, civenire sonno. Secondo lasuccede lo stesso anche ai moscerini. Ilripetuto è un potente narcotico. Ecco cosa hanno scoperto con un esperimento alcuni scienziati della Thomas Jefferson University. Il team di ricercatori ha provato a studiare gli effetti delle...