Il poker di Putin e il bluff della Germania

di Davide D'Aloiso In queste ultime ore si è detto e scritto: Putin non stava bluffando. E questo perché ha riconosciuto ai separatisti la sovranità delle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk. Bene, proviamo allora a ribaltare il punto di vista, partendo dai fatti. Oltre 150 mila truppe ammassate lungo tutto confine con l'Ucraina, carri armati, tattiche e strumentazioni radio con tanto di esercitazioni delle "forze nucleari" sotto la supervisione del presidente Putin e il fedele omologo bielorusso Lukaš?nka. Questo immenso arsenale ha forse sparato un solo colpo vero l'Ucraina? No. O almeno, non ancora. È vero: in Donbass si combatte, ma succede ogni giorno dal 2014. Esercito ucraino contro separatisti. Mosca, formalmente, mette i piedi, anzi i cingoli, in quei territori solo nella notte tra lunedì e martedì dopo la firma ...

