Il poker di Putin e il bluff della Germania

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) di Davide D’Aloiso In queste ultime ore si è detto e scritto:non stavaando. E questo perché ha riconosciuto ai separatisti la sovranità delle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk. Bene, proviamo allora a ribaltare il punto di vista, partendo dai fatti. Oltre 150 mila truppe ammassate lungo tutto confine con l’Ucraina, carri armati, tattiche e strumentazioni radio con tanto di esercitazioni delle “forze nucleari” sotto la supervisione del presidentee il fedele omologo bielorusso Lukaš?nka. Questo immenso arsenale ha forse sparato un solo colpo vero l’Ucraina? No. O almeno, non ancora. È vero: in Donbass si combatte, ma succede ogni giorno dal 2014. Esercito ucraino contro separatisti. Mosca, formalmente, mette i piedi, anzi i cingoli, in quei territori solo nella notte tra lunedì e martedì dopo la firma ...

Ultime Notizie dalla rete : poker Putin

... che proverà a scommettere che questa vicenda si concluda più o meno come quella della Crimea del 2014, cioè conche vincerà la sua partita asenza stravincere, limitandosi a strappare ...La punta di diamante, la vera carta che il giocatore didel Cremlino forse non si aspettava che fosse scoperta, è lo stop tedesco al gasdotto Nord Stream 2. Questo contenuto è riservato agli ...Putin a transformat în realitate ceea ce Rusia dorea intens, popularizând ?i celebrul eseu în care a scris ca ru?ii ?i ucrainenii sunt acela?i popor.Mosca, formalmente, mette i piedi, anzi i cingoli, in quei territori solo nella notte tra lunedì e martedì dopo la firma dell’accordo. Se non altro per limitare i danni, cioè far si che i carri armati ...