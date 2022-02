Il pg della Cassazione ha chiesto l'ergastolo per l'uomo accusato di aver ucciso Pamela (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Confermare la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale, l'uomo di origini nigeriane accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro. Lo ha chiesto il sostituto pg della Cassazione Maria Francesca Loy, secondo la quale va dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato. La decisione dei giudici della prima sezione penale della Suprema Corte è attesa nelle prossime ore. La difesa dell'imputato ha impugnato davanti alla Suprema Corte la sentenza con cui, nell'ottobre 2020, la Corte d'assise d'appello di Ancona aveva confermato per Oseghale il carcere a vita, pena che gli era stata inflitta in primo grado nel 2019 dai giudici di Macerata. Tra le parti civili costituite nel procedimento, con i familiari di Pamela ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Confermare la condanna all'per Innocent Oseghale, l'di origini nigerianedell'omicidio di Pamela Mastropietro. Lo hail sostituto pgMaria Francesca Loy, secondo la quale va dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato. La decisione dei giudiciprima sezione penaleSuprema Corte è attesa nelle prossime ore. La difesa dell'imputato ha impugnato davanti alla Suprema Corte la sentenza con cui, nell'ottobre 2020, la Corte d'assise d'appello di Ancona aveva confermato per Oseghale il carcere a vita, pena che gli era stata inflitta in primo grado nel 2019 dai giudici di Macerata. Tra le parti civili costituite nel procedimento, con i familiari di Pamela ...

