Il nazionalista ucraino: «Non ci piegheremo mai a Putin. E non siamo nazisti né antisemiti» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Noi a Kiev possiamo dare ordini, ma ieri sono morti due soldati ucraini e 18 sono stati feriti. Non c’è esercito al mondo che sopporti l’ordine di non difendersi». Risponde così in un’intervista a Repubblica Andry Bilecky, 42 anni, fondatore del Battaglione Azov che ha accumulato encomi militari e denunce per crimini di guerra. «Negli ultimi giorni il governo ha disposto ordini molto severi, e tutto il mondo ha visto che a sparare era il lato opposto del fronte. Ma il soldato che vede morire i suoi commilitoni ovviamente ignora l’ordine del generale. E lo stesso fa il capo responsabile dei suoi uomini». Ne ha circa 1260, dice, tra questi fino a poco tempo fa c’erano quattro italiani. Ma soprattutto, fa sapere, i suoi non accetteranno mai amputazioni territoriali dell’Ucraina: «Impossibile. Due milioni di ucraini sfollati non rinunceranno mai a tornare nelle loro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Noi a Kiev posdare ordini, ma ieri sono morti due soldati ucraini e 18 sono stati feriti. Non c’è esercito al mondo che sopporti l’ordine di non difendersi». Risponde così in un’intervista a Repubblica Andry Bilecky, 42 anni, fondatore del Battaglione Azov che ha accumulato encomi militari e denunce per crimini di guerra. «Negli ultimi giorni il governo ha disposto ordini molto severi, e tutto il mondo ha visto che a sparare era il lato opposto del fronte. Ma il soldato che vede morire i suoi commilitoni ovviamente ignora l’ordine del generale. E lo stesso fa il capo responsabile dei suoi uomini». Ne ha circa 1260, dice, tra questi fino a poco tempo fa c’erano quattro italiani. Ma soprattutto, fa sapere, i suoi non accetteranno mai amputazioni territoriali dell’Ucraina: «Impossibile. Due milioni di ucraini sfollati non rinunceranno mai a tornare nelle loro ...

