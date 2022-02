“Il Mondo Salvato dai Ragazzini”, venerdì incontro in Sala Assoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ritorna il format culturale, educativo e sociale “Il Mondo Salvato dai Ragazzini” giunto, nell’anno speciale di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, alla sua quarta edizione, sul tema: «Cerca(u)tori di felicità: il futuro del Mondo Salvato dai piccoli. E inaugura le attività in presenza con un doppio appuntamento, a Procida e a Napoli: protagonista, Arianna Papini. La quale, dopo l’incontro con la comunità educante dell’Isola di Arturo (giovedì 24 febbraio, nell’Atrio dell’I.C. Capraro) per il consueto confronto creativo e operativo che apre così il percorso 2022 di dialoghi ravvicinati d’Autore del progetto, con le sue buone prassi che coinvolgono in modo inclusivo e partecipato bambini e ragazzi di ogni età, docenti e famiglie — in un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ritorna il format culturale, educativo e sociale “Ildai” giunto, nell’anno speciale di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, alla sua quarta edizione, sul tema: «Cerca(u)tori di felicità: il futuro deldai piccoli. E inaugura le attività in presenza con un doppio appuntamento, a Procida e a Napoli: protagonista, Arianna Papini. La quale, dopo l’con la comunità educante dell’Isola di Arturo (giovedì 24 febbraio, nell’Atrio dell’I.C. Capraro) per il consueto confronto creativo e operativo che apre così il percorso 2022 di dialoghi ravvicinati d’Autore del progetto, con le sue buone prassi che coinvolgono in modo inclusivo e partecipato bambini e ragazzi di ogni età, docenti e famiglie — in un ...

