Il mondo esisteva anche prima di TikTok, ma la generazione senza passato non lo sa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Com’è non avere un passato? È lo spunto da cui parte “Severance”, di cui ho visto due puntate senza capirci granché, e in cui gli impiegati della multinazionale del male, depositari di segreti industriali (e chissà di quali turpitudini), lasciano che venga loro impiantato un chip che li divide in due: a casa ricordano solo la vita privata, in ufficio solo i fatti del lavoro. Chissà se, nel pensare a individui senza memoria (e che quindi in ufficio perderanno molto meno tempo), gli autori hanno preso spunto dagli alunni di Mario Fillioley, che insegna in una scuola media e l’altro giorno ha descritto su Facebook la frustrazione di quando i tuoi allievi scoprono su TikTok dieci secondi d’una vecchia canzone, e se tu dici loro che la conosci, che esiste da decenni, che va oltre quei dieci secondi, ti dicono no prof, si ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Com’è non avere un? È lo spunto da cui parte “Severance”, di cui ho visto due puntatecapirci granché, e in cui gli impiegati della multinazionale del male, depositari di segreti industriali (e chissà di quali turpitudini), lasciano che venga loro impiantato un chip che li divide in due: a casa ricordano solo la vita privata, in ufficio solo i fatti del lavoro. Chissà se, nel pensare a individuimemoria (e che quindi in ufficio perderanno molto meno tempo), gli autori hanno preso spunto dagli alunni di Mario Fillioley, che insegna in una scuola media e l’altro giorno ha descritto su Facebook la frustrazione di quando i tuoi allievi scoprono sudieci secondi d’una vecchia canzone, e se tu dici loro che la conosci, che esiste da decenni, che va oltre quei dieci secondi, ti dicono no prof, si ...

PotsyMonsignori : Il mondo esisteva anche prima di TikTok, ma la generazione senza passato non lo sa - nexusSEI_6 : @Aramcheck76 Infatti ho detto che la frase non è veritiera Quanto a Israele,il mondo ha scoperto che esisteva il pr… - WilliamVasco9 : @gigi_mori65 @FBiasin negli altri 3/4 paesi al mondo in cui esisteva un green pass lontanamente paragonabile al nos… - ValerioMoggia : @fry82 Secondo me questi sono discorsi un po' aleatori. Geograficamente, l'Europa e l'Asia sono per molti versi lo… - magellano1480b : Come cambia il mondo? Una volta esisteva l'Internazionale Comunista. Per gli straccioni. Adesso esiste l'Internaz… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo esisteva Oggi è 22 - 02 - 2022: giorno palindromo, il prossimo ci sarà nel 2030 Ma non è una sequenza palindroma in tutto il mondo. Stati Uniti e Canada usano infatti un diverso formato di rappresentazion e rispetto a chi ...quando ancora la data 'americana' ovviamente non esisteva,...

Muccioli: 'San Patrignano oggi è la negazione del luogo creato da mio padre' Ho cercato di far salvo il principio per il quale non esisteva più un rapporto di fiducia. Lo ... perché il più alto dato di questo tipo nel resto del mondo si attesta sotto il 30%. Vuol dire che 92 ...

Il mondo esisteva anche prima di TikTok, ma la generazione senza passato non lo sa Linkiesta.it Retromania canagliaIl mondo esisteva anche prima di TikTok, ma la generazione senza passato non lo sa che esiste da decenni, che va oltre quei dieci secondi, ti dicono no prof, si sbaglia, vede, è uscita adesso – incapaci di concepire che il mondo esistesse prima di TikTok. Sembrano quella canzone di ...

L'Europa non esiste proprio «Superior stabat lupus, longeque inferior agnus» (il lupo stava più in alto e molto più in basso l'agnello), queste le parole di Fedro con le quali descriveva una delle prime manipolazioni della stori ...

Ma non è una sequenza palindroma in tutto il. Stati Uniti e Canada usano infatti un diverso formato di rappresentazion e rispetto a chi ...quando ancora la data 'americana' ovviamente non,...Ho cercato di far salvo il principio per il quale nonpiù un rapporto di fiducia. Lo ... perché il più alto dato di questo tipo nel resto delsi attesta sotto il 30%. Vuol dire che 92 ...che esiste da decenni, che va oltre quei dieci secondi, ti dicono no prof, si sbaglia, vede, è uscita adesso – incapaci di concepire che il mondo esistesse prima di TikTok. Sembrano quella canzone di ...«Superior stabat lupus, longeque inferior agnus» (il lupo stava più in alto e molto più in basso l'agnello), queste le parole di Fedro con le quali descriveva una delle prime manipolazioni della stori ...