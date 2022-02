Il ministro Speranza illustra il piano del governo per rafforzare la sanità (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «La pandemia ha reso evidenti almeno tre limiti della nostra sanità: il ritardo nel sapersi adeguare ai bisogni di una popolazione che invecchiando ha fatto esplodere le malattie croniche, il deficit digitale e una crescita delle diseguaglianze nell’accesso ai Lea, i livelli essenziali di assistenza, che sono su valori non adeguati al Sud. Ma ora abbiamo l’opportunità di trasformare la più dura emergenza sanitaria del dopoguerra in una grande opportunità di ammodernamento e rafforzamento della nostra sanità pubblica». Il ministro della Salute Roberto Speranza alla Stampa presenta il piano del governo per rivoluzionare la sanità, con quasi 30 miliardi di risorse aggiuntive tra piano nazionale di ripresa e resilienza, rifinanziamento del fondo sanitario ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «La pandemia ha reso evidenti almeno tre limiti della nostra: il ritardo nel sapersi adeguare ai bisogni di una popolazione che invecchiando ha fatto esplodere le malattie croniche, il deficit digitale e una crescita delle diseguaglianze nell’accesso ai Lea, i livelli essenziali di assistenza, che sono su valori non adeguati al Sud. Ma ora abbiamo l’opportunità di trasformare la più dura emergenza sanitaria del dopoguerra in una grande opportunità di ammodernamento e rafforzamento della nostrapubblica». Ildella Salute Robertoalla Stampa presenta ildelper rivoluzionare la, con quasi 30 miliardi di risorse aggiuntive tranazionale di ripresa e resilienza, rifinanziamento del fondo sanitario ...

