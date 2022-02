Il Long Covid e i disturbi legati alla salute mentale, lo studio: “Depressione nel 39% dei casi e ricorso agli oppioidi nel 76%” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Covid può provocare una serie di disturbi della salute mentale, come ansia, Depressione o problemi del sonno, anche a distanza di settimane o mesi dalla diagnosi e perfino tra coloro che avevano avuto sintomatologie lievi. Questi risultati derivano da uno studio, pubblicato sul British Medical Journal, condotto dagli scienziati del Veterans Affair St. Louis Health Care System, che hanno valutato alcune delle difficoltà associate al Long Covid. Una persona infettata dal Covid ha un rischio del 60% maggiore di avere un disturbo rispetto a chi non si è ammalato. Il team, guidato da Ziyad Al-Aly, ha esaminato i rischi per la salute mentale nei pazienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilpuò provocare una serie didella, come ansia,o problemi del sonno, anche a distanza di settimane o mesi ddiagnosi e perfino tra coloro che avevano avuto sintomatologie lievi. Questi risultati derivano da uno, pubblicato sul British Medical Journal, condotto dscienziati del Veterans Affair St. Louis Health Care System, che hanno valutato alcune delle difficoltà associate al. Una persona infettata dalha un rischio del 60% maggiore di avere un disturbo rispetto a chi non si è ammalato. Il team, guidato da Ziyad Al-Aly, ha esaminato i rischi per lanei pazienti ...

Guardamiiii : @ayamel64 @fuoridalcorotv @mariogiordano5 @mariogiordano5 ti ha mai mostrato le conseguenze del menefreghismo di J… - Asso_di_Quadri : Gli strascichi da Long Covid non sono una barzelletta. Gli effetti avversi del vaccino sono stati trascurati, forse… - alucheroni : RT @giudefilippi: Sono entrati nel circuito televisivo come novax ora restano come cazzari generici. Era successo anche con i noeuro. È il… - ceciliacorso70 : RT @laGreta_: Ho avuto il long covid. Ho dovuto assumere una quantità di farmaci abnorme. Ho preso molto peso, mangiando come sempre, e non… - brema82 : RT @laGreta_: Ho avuto il long covid. Ho dovuto assumere una quantità di farmaci abnorme. Ho preso molto peso, mangiando come sempre, e non… -