"Il Green pass? L'obiettivo è stato raggiunto, ma ora...". Bassetti, basta balle una sentenza tombale | Video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Green pass ha funzionato, ma ora forse è arrivato il momento di dire basta e voltare pagina. Matteo Bassetti, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, commenta le voci su una possibile proroga del certificato verde anche oltre la fine dello stato d'emergenza, il 31 marzo. "L'emergenza non è ancora finita - spiega l'infettivologo, direttore della clinica di malattie infettive San Martino di Genova - però sicuramente la situazione è molto migliorata. Fondamentalmente, la scienza in questi due anni ci ha dato gli strumenti per depotenziare il virus. Oggi chi è vaccinato con tripla dose non fa la forma che vedevamo due anni fa, fondamentalmente fa una forma influenzale". Sul Green pass è categorico: "Ha funzionato per far ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilha funzionato, ma ora forse è arrivato il momento di diree voltare pagina. Matteo, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, commenta le voci su una possibile proroga del certificato verde anche oltre la fine dellod'emergenza, il 31 marzo. "L'emergenza non è ancora finita - spiega l'infettivologo, direttore della clinica di malattie infettive San Martino di Genova - però sicuramente la situazione è molto migliorata. Fondamentalmente, la scienza in questi due anni ci ha dato gli strumenti per depotenziare il virus. Oggi chi è vaccinato con tripla dose non fa la forma che vedevamo due anni fa, fondamentalmente fa una forma influenzale". Sulè categorico: "Ha funzionato per far ...

