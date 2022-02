Il governo si è impegnato a contenere l'impatto delle sanzioni sull'economia italiana (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Il governo lavorerà "per contenere il più possibile l'impatto sui nostri interessi strategici ed economici" delle sanzioni alla Russia. Lo ha detto durante il suo intervento al Senato sulla crisi in Ucraina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni da parte russa - ha detto il capo della diplomazia - Al riguardo, ricordo che l'Italia sta lavorando da mesi in ambito europeo e insieme agli Stati Uniti per adottare un impianto di possibili sanzioni di varia natura e intensità, che siano improntate a efficacia e fermezza nel segnalare a Mosca gli elevatissimi costi e le conseguenze che una sua offensiva recherebbe". "Per essere efficaci - ha detto ancora Di Maio - le ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Illavorerà "peril più possibile l'sui nostri interessi strategici ed economici"alla Russia. Lo ha detto durante il suo intervento al Senatoa crisi in Ucraina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni da parte russa - ha detto il capo della diplomazia - Al riguardo, ricordo che l'Italia sta lavorando da mesi in ambito europeo e insieme agli Stati Uniti per adottare un impianto di possibilidi varia natura e intensità, che siano improntate a efficacia e fermezza nel segnalare a Mosca gli elevatissimi costi e le conseguenze che una sua offensiva recherebbe". "Per essere efficaci - ha detto ancora Di Maio - le ...

