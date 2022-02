Il governo blinda il green pass: la mossa di Draghi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Eccola qui, la decisione che forse ci si aspettava ma di sicuro farà notizia. Il governo, che a parole parla di riaperture e nuova “normalità”, quando si tratta di arrivare ai fatti si trincera dietro le solite restrizioni. E blinda il green pass. Mentre l’attenzione pubblica è rivolta tutta all’Ucraina, e alle mosse di Putin, in Parlamento l’esecutivo ha deciso di “blindare” il decreto legge del 7 gennaio, quello che introduce il super green pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50, assicurando lunga vita al lasciapassare. La mossa di Draghi serve per evitare di finire sotto in Aula, soprattutto dopo le fratture emerse nei giorni scorsi in Commissione Affari Sociali. Il blitz della Lega per legare il ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Eccola qui, la decisione che forse ci si aspettava ma di sicuro farà notizia. Il, che a parole parla di riaperture e nuova “normalità”, quando si tratta di arrivare ai fatti si trincera dietro le solite restrizioni. Eil. Mentre l’attenzione pubblica è rivolta tutta all’Ucraina, e alle mosse di Putin, in Parlamento l’esecutivo ha deciso di “re” il decreto legge del 7 gennaio, quello che introduce il supere l’obbligo vaccinale per gli over 50, assicurando lunga vita al lasciaare. Ladiserve per evitare di finire sotto in Aula, soprattutto dopo le fratture emerse nei giorni scorsi in Commissione Affari Sociali. Il blitz della Lega per legare il ...

