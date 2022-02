Il giornalista ambulante davanti all' imprevedibile recita di Parma-Ternana

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio, alle 11 e 10 ho aperto lo zaino, ho tirato fuori il quaderno, il computer, le penne, i libri, ho impiazzato il mio ufficio sul primo binario della stazione di Bologna e mi sembrava di essere un peredvižnik. Nel 1863, in Russia, i migliori studenti dell’accademia delle belle arti di Pietroburgo chiesero ai loro professori di cambiare il soggetto del quadro che avrebbero dovuto dipingere per la prova d’esame a conclusione del loro lavoro in accademia; invece che un quadro dalla mitologia scandinava (Il banchetto di Odino nel Walhalla) avrebbero voluto avere la possibilità di dipingere, magari, una scena della Russia contemporanea. Al rifiuto degli accademici, i pittori decisero di non laurearsi, si costituirono in Gilda di liberi pittori e cominciarono a girare la Russia e da allora sono conosciuti come i peredvižniki, i pittori ambulanti. Lì, sul primo binario, ...