Il fondo del nuovo azionista dell’Atalanta Pagliuca detiene la Sematic | che a Osio Sotto è fallita

Bergamo. Non si presenta con un buon biglietto da visita agli occhi dei bergamaschi il nuovo co-presidente dell'Atalanta Stephen Pagliuca, che ha versato ad Antonio Percassi 275 milioni di euro per il suo 55% di quote societarie. Il fondo Bain Capital amministrato dal 67enne americano è infatti proprietario anche della Wittur, la multinazionale tedesca che nel 2015 si è fusa con la Sematic. Ne è nata così una società tra le principali nella produzione di componenti, moduli e sistemi completi per l'industria degli ascensori, con sedi in tutto il mondo. Una di queste, però, quella bergamasca di Osio Sotto – a 5 minuti dal centro Bortolotti di Zingonia – ha chiuso i battenti a marzo 2021 e ha spostato la produzione in Ungheria, lasciando nei guai 183 lavoratori e le loro ...

