Il cuore grande di Pomigliano: gara di solidarietà per una famiglia afghana (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiDa qualche giorno vivono tutti a Pomigliano dopo una rocambolesca fuga dall’Afghanistan e l’intervento decisivo dell’amministrazione comunale locale che con la collaborazione della Farnesina per assolvere a tutte le pratiche burocratiche necessarie, è riuscita a portare in città, sani e salvi, un giornalista, scrittore ed attivista afghano e tutta la sua famiglia. Esito felice di una vicenda che ha avuto inizio circa 6 mesi fa. Doveva infatti prendere parte lo scorso settembre al FLIP, il Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco, ma in Afghanistan la situazione geo politica con l’arrivo dei talebani è precipitata e lui Najeeb Farzad, giornalista e scrittore afghano, attivista, responsabile della Asian Culture House, nonché tra i protagonisti del progetto Afghan Human Rights Home dal 2009, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiDa qualche giorno vivono tutti adopo una rocambolesca fuga dall’Afghanistan e l’intervento decisivo dell’amministrazione comunale locale che con la collaborazione della Farnesina per assolvere a tutte le pratiche burocratiche necessarie, è riuscita a portare in città, sani e salvi, un giornalista, scrittore ed attivista afghano e tutta la sua. Esito felice di una vicenda che ha avuto inizio circa 6 mesi fa. Doveva infatti prendere parte lo scorso settembre al FLIP, il Festival della Letteratura Indipendente did’Arco, ma in Afghanistan la situazione geo politica con l’arrivo dei talebani è precipitata e lui Najeeb Farzad, giornalista e scrittore afghano, attivista, responsabile della Asian Culture House, nonché tra i protagonisti del progetto Afghan Human Rights Home dal 2009, ...

iKabirBedi : Grazie a tutti per il vostro amore, cari auguri e sostenimento per Kabir durante la sua avventura nel grande fratel… - AGisotti : .@Pontifex: Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione in #Ucraina. Mi appello a quanti ha… - Pontifex_it : Porgere l’altra guancia non è il ripiego del perdente, ma l’azione di chi ha una forza interiore più grande, che vi… - MEcosocialista : La mia più grande fortuna nella vita? Ho avuto una Maestra #Partigiana. #Antifascismo sempre! Nel cuore, nell'an… - anteprima24 : ** Il cuore grande di #Pomigliano: gara di #Solidarietà per una famiglia afghana ** -

Ultime Notizie dalla rete : cuore grande Gino Paoli 'Ornella Vanoni parla troppo'/ "Mia moglie Paola ha 'ammazzato' le altre" ... il mio grande amore è lei' ; il cantautore è sempre stato un uomo passionale ed ha avuto molte donne prima del matrimonio con Paola Penzo ma dopo 50 anni Paoli afferma che adesso nel suo cuore c'è ...

ALESSANDRIA - Detenuto appicca un incendio in cella ... con grande senso di responsabilità coraggio e professionalità, ha permesso di evitare più gravi e tragiche conseguenze. Ed è per questo che il SAPPE ringrazia di cuore a tutto il personale di ...

Addio Filipponi, interista dal cuore grande La Provincia Pavese I segreti di Venere nascosti nel cuore della notte Uno studio pubblicato sulla rivista Atmosphere presenta la serie più dettagliata e completa di misurazioni mai effettuate da un osservatorio terrestre della velocità del vento su Venere a diverse quot ...

Il sapore nel cuore - La ?? Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.

... il mioamore è lei' ; il cantautore è sempre stato un uomo passionale ed ha avuto molte donne prima del matrimonio con Paola Penzo ma dopo 50 anni Paoli afferma che adesso nel suoc'è ...... consenso di responsabilità coraggio e professionalità, ha permesso di evitare più gravi e tragiche conseguenze. Ed è per questo che il SAPPE ringrazia dia tutto il personale di ...Uno studio pubblicato sulla rivista Atmosphere presenta la serie più dettagliata e completa di misurazioni mai effettuate da un osservatorio terrestre della velocità del vento su Venere a diverse quot ...Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.