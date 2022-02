Il concept di seduta per la mobilità futura di Hyundai Transys riflette il nuovo orientamento verso il design sostenibile (Di mercoledì 23 febbraio 2022) SEUL, Corea del Sud, 23 febbraio 2022 /PRNewswire/



Hyundai Transys, produttore globale di parti per auto e affiliata di Hyundai Motor Group, ha annunciato oggi il suo innovativo concept di seduta per la mobilità del futuro in occasione di Lineapelle 2022, la più grande fiera internazionale sulla pelle, che si terrà a Milano dal 22 al 24 febbraio. In occasione della fiera, Hyundai Transys presenterà il suo concept CMF (colori-materiali-finiture) nella sezione dedicata all'innovazione, che segue il tema "Passaggio alla mobilità rigenerativa". La società ha sviluppato nuovi pellami sostenibili e altri materiali rigenerati in collaborazione con produttori italiani e coreani, per creare un concetto di ...

