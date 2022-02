Il centrodestra e la sfida nazional democratica dei cattolici

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mentre ormai imperversa la crisi ucraina e lo scacchiere intere muta radicalmente, il ricordo della settimana elettorale per il Quirinale appare come una vicenda remota del passato. Certamente restano le tracce, perfino in alcuni casi le cicatrici, ma il futuro ha una sua predominanza logica sulle ferite del presente. Anche per il, uscito a pezzi da quella vicenda non immune da squallore, dovrà progressivamente riprendere le fila di un ragionamento comune. Nell’immediato ciò è imposto dai referendum e dalle amministrative e, più in genere, dal vero obiettivo fondamentale per tutti: le elezioni politiche del 2023. Vincere può farlo anche solo un partito, se cresce, ma governare necessita per forza di coalizioni. Il primo dato che emerge è la decisa bipolarità dei sondaggi. I due movimenti che guidano ad oggi la classifica dei ...