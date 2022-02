Il Cantante Mascherato: Fiordaliso torna per gli immancabili duetti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fiordaliso (da Instagram) Non c’è più scampo, inutile sperarci: anche la terza puntata de Il Cantante Mascherato sarà caratterizzata dai monotoni duetti, necessari per confondere le acque e far parlare/cantare meno possibile i concorrenti, ormai già quasi tutti individuati. Ad esibirsi insieme a loro sarà una ex “collega”, ovvero la prima eliminata di questa terza edizione, Fiordaliso. La Cantante, che ha partecipato allo show travestita da Gallina ed è stata smascherata al termine della prima puntata (clicca qui), tornerà nella terza puntata di venerdì 25 febbraio nei panni di se stessa e, come annunciato sui social, dovrà duettare non con uno ma con ben due dei concorrenti ancora in gara. Dopodomani sarà dunque bissata la formula della seconda puntata, nel corso della quale i ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 23 febbraio 2022)(da Instagram) Non c’è più scampo, inutile sperarci: anche la terza puntata de Ilsarà caratterizzata dai monotoni, necessari per confondere le acque e far parlare/cantare meno possibile i concorrenti, ormai già quasi tutti individuati. Ad esibirsi insieme a loro sarà una ex “collega”, ovvero la prima eliminata di questa terza edizione,. La, che ha partecipato allo show travestita da Gallina ed è stata smascherata al termine della prima puntata (clicca qui), tornerà nella terza puntata di venerdì 25 febbraio nei panni di se stessa e, come annunciato sui social, dovrà duettare non con uno ma con ben due dei concorrenti ancora in gara. Dopodomani sarà dunque bissata la formula della seconda puntata, nel corso della quale i ...

