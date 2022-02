Il candidato sindaco di Magenta criticato dai cittadini perché islamico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ildi, Munib Ashfaq, in un’intervista ha raccontato di non aver mai subito razzismo, tranne che dopo il tentativo di entrare in politica. L’uomo, infatti, si ènella città di. In seguito a ciò, è stato vittima di un boicottaggio sui social, veicolato dall’hashtag #IoNonVotoMunib. Munib Ashfaq non si arrende di fronte ai tentativi di boicottaggio Ildi, Munib Ashfaq, non si lascia intimidire dalle minacce. Infatti l’uomo, 35enne nato in Pakistan, si reputa molto più magentino di altre persone di origine italiana che vivono in tale comune. Egli risiede in Italia da 21 anni, e pratica la professione di ragioniere, lavorando in uno studio tecnico come ...