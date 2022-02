Ibra, cosa filtra in vista del derby: le condizioni del giocatore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non migliorano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic che, con ogni probabilità salterà anche la prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Lo svedese, alle prese con l’ennesimo guaio fisico, difficilmente recupererà in vista del derby di Coppa Italia. Più plausibile un ritorno in campo contro il Napoli, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic Milan condizioniAd oggi, risulta complicato ipotizzare una data effettiva del recupero. La cosa certa è che Ibra sarà riarruolabile solo nel momento in cui avrà risolto completamente le questioni legate alle sue condizioni fisiche. POTREBBE INTERESSARTI: Atletico-Manchester: Suarez dal 1?? Simeone ha deciso! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non migliorano ledi Zlatanhimovic che, con ogni probabilità salterà anche la prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Lo svedese, alle prese con l’ennesimo guaio fisico, difficilmente recupererà indeldi Coppa Italia. Più plausibile un ritorno in campo contro il Napoli, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.himovic MilanAd oggi, risulta complicato ipotizzare una data effettiva del recupero. Lacerta è chesarà riarruolabile solo nel momento in cui avrà risolto completamente le questioni legate alle suefisiche. POTREBBE INTERESSARTI: Atletico-Manchester: Suarez dal 1?? Simeone ha deciso!

