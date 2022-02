I soldi di Gazprom e l'imbarazzo Uefa sulla finale Champions League (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cosa frena la Uefa dal prendere posizione netta e dichiarare che il prossimo 28 maggio 2022 la finale della Champions League si giocherà ovunque, ma non nella Gazprom Arena di San Pietroburgo? Ufficialmente solo la tradizionale prudenza di Nyon che, prima di prendere decisioni drastiche che abbiano a che fare con questioni di politica, è solita contare fino a mille e poi ricominciare anche perché - ricordano sempre i dirigenti - deve tenere insieme norme e sensibilità di 55 paesi differenti. Nel caso dei venti di guerra tra Russia e Ucraina e dell'atto conclusivo della Champions League 2021/2022 il sospetto, però, è che ci sia anche altro sotto forma di un rapporto strettissimo tra la stessa Uefa, Gazprom e Vladimir Putin, l'uomo meno ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cosa frena ladal prendere posizione netta e dichiarare che il prossimo 28 maggio 2022 ladellasi giocherà ovunque, ma non nellaArena di San Pietroburgo? Ufficialmente solo la tradizionale prudenza di Nyon che, prima di prendere decisioni drastiche che abbiano a che fare con questioni di politica, è solita contare fino a mille e poi ricominciare anche perché - ricordano sempre i dirigenti - deve tenere insieme norme e sensibilità di 55 paesi differenti. Nel caso dei venti di guerra tra Russia e Ucraina e dell'atto conclusivo della2021/2022 il sospetto, però, è che ci sia anche altro sotto forma di un rapporto strettissimo tra la stessae Vladimir Putin, l'uomo meno ...

GennadevnaEva : @Idontsellnio Hai una mezza idea di quanti soldi paghi Gazprom alla competizione? ?? Stai tranquillo, che se tolgono… - PierCinti : Vediamo ora quel gran signore di #ceferin cosa decide sulla sede finale di #Ucl : se fa valere i principi o se inve… - Piselli53109174 : @LaStampa Via Gazprom, la finanzi lo Stato Italiano, noi ne abbiamo di soldi : anche per i politici, ladri e mafie..................???????????????? - INGFiore2 : @UIconoclasta In quel periodo erano in corso gli abboccamenti con gli emissari di Gazprom per il tramite dell'amico… - SimoneCosimi : RT @ValerioMoggia: La UE si appresta ad approvare sanzioni contro la Russia. Nel frattempo, a fine maggio a San Pietroburgo la UEFA terrà l… -