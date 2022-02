I ratti che favoriscono la riproduzione dei fiori (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non soltanto gli insetti e gli uccelli impollinano i fiori… In Nuova Zelanda alcuni ricercatori hanno notato che i ratti sono soliti succhiare il nettare dalle piante di lino. Passando di fiore in fiore, questi ratti, con le zampe sporche di polline, potrebbero contribuire alla riproduzione dei fiori? ratti e polline (captured) – curiosauro.itratti che impollinano i fiori In Nuova Zelanda, come in molte altre zone del mondo, i ratti sono considerati mammiferi invadenti e pericolosi. In Oceania, questi roditori rappresentano una minaccia per la sopravvivenza di colture e diverse specie di uccelli autoctoni. Ecco perché alcuni zoologi neozelandesi hanno cominciato a studiare il rapporto fra ratti e uccelli, per capire in ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non soltanto gli insetti e gli uccelli impollinano i… In Nuova Zelanda alcuni ricercatori hanno notato che isono soliti succhiare il nettare dalle piante di lino. Passando di fiore in fiore, questi, con le zampe sporche di polline, potrebbero contribuire alladeie polline (captured) – curiosauro.itche impollinano iIn Nuova Zelanda, come in molte altre zone del mondo, isono considerati mammiferi invadenti e pericolosi. In Oceania, questi roditori rappresentano una minaccia per la sopravvivenza di colture e diverse specie di uccelli autoctoni. Ecco perché alcuni zoologi neozelandesi hanno cominciato a studiare il rapporto frae uccelli, per capire in ...

